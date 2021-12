Transpotec Logitec 2022, la fiera dedicata a chi vuol salire oggi a bordo del traporto merci di domani

Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per quelli commerciali: sono questi i grandi brand di costruttori che hanno già ufficializzato la loro presenza al Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento di autotrasporto e logistica, in calendario dal 27 al 30 gennaio 2022 a Fiera Milano. Case costruttrici che negli stand della fiera si apprestano a mettere in vetrina “l’avanguardia tecnologica di mezzi che hanno oggi a bordo già le dotazioni che troveremo nelle nostre auto nel prossimo futuro”, come viene sottolineato nel comunicato stampa di presentazione dell’evento dedicato a veicoli commerciali e industriali che “rappresentano una risorsa per molti mondi e molti mestieri”. Un’avanguardia tecnologica che viaggia tutta velocità, per esempio, sui mezzi di Iveco, brand che per l’occasione “schiererà l’ultima generazione di leggeri e pesanti, completamente rinnovati e sempre più tecnologici per portare il business del cliente nel futuro”, come ha anticipato Massimiliano Perri, nuovo business director del mercato Italia di Iveco, orgoglioso di poter esibire, proprio in questa grande vetrina, una nuova generazione di “veicoli concepiti per sostenere l’innovazione e la sostenibilità, come dimostrano gli investimenti continui nello sviluppo delle trazioni alternative, l’attenzione sull’efficienza dei consumi e il conseguente continuo impegno per ottimizzare il costo totale di esercizio. Tutti fattori che”, ha aggiunto Massimiliano Perri, “abbiamo concretizzato con il nuovo Iveco S-Way da 490 cavalli che sarà presente in fiera”. Efficenza e sostenibilità che rappresentano i principali traguardi da raggiungere per tutte le case costruttrici, come confermato anche da Massimiliano Calcinai, amministratore delegato di Ford Trucks Italia (“Al centro della proposta ci saranno riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo alla decarbonizzazione, che sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi”, con “veicoli elettrici, a gas liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte di trazione ibrida, che formano un’offerta accomunata da un unico obiettivo: coniugare la massima efficienza e prestazione con un minore impatto ambientale”; e da Enrique Enrich, presidente e amministratore delegato di Italscania, pronto a chiarire un concetto in particolare. Ovvero che “efficienza e sostenibilità per Scania non si declinano solamente in soluzioni elettrificate o ibride”. Una convinzione che ha spinto Scania a percorrere, nel suo lavoro di ricerca e sviluppo, altre strade che hanno portato, per esempio, alla realizzazione della “nuova gamma di autocarri 13 litri con la riprogettazione dell’intera catena cinematica e l’architettura modulare del telaio per abbattere ulteriormente i consumi di carburante di almeno l’8 per cento, migliorando produttività ed esperienza di guida”. E a far viaggiare i visitatori di Transpootec 2022 nel futuro della guida di mezzi pesanti (e non solo) ci penserà anche Daf che “in fiera oltre ai veicoli della “new generation” porterà anche un autotelaio con terzo asse sterzante, come ha annunciato Paolo Starace, amministratore delegato di Daf veicoli industriali – “capace di unire efficienza ed ecosostenibilità, all’insegna della rivoluzione che gradualmente coinvolge i mezzi nuovi, con proposte sempre più orientate ai carburanti e ai motori alternativi, senza dimenticare il risparmio dei consumi, garantito sia dalle nuove versioni di propulsore, sia dalle caratteristiche aerodinamiche dei mezzi”. E nel segno della sostenibilità si muove Anche il mondo dei “leggeri”, con Piaggio che presenterà Porter Np6, la nuova proposta di Piaggio commercial per il “City truck”: un veicolo commerciale compatto, performante, solo “green”, progettato per eccellere nel trasporto merci a corto raggio garantendo la massima efficienza del lavoro soprattutto nei contesti urbani, sempre più congestionati e regolati da severe restrizioni anti-emissioni, grazie a portata ai vertici della categoria N1, ingombri ridotti, elevata maneggevolezza e motorizzazioni esclusivamente eco-friendly (benzina+Gpl o benzina+metano). E con mezzi costruiti su misura, per rispondere “sartorialmente” alle esigenze di ogni tipologia di trasporto. Mezzi capaci di fornire le migliori soluzioni in materia di risparmio di carburante e di tutela ambientale, ma anche di sicurezza, grazie alla tecnologia a bordo, che letteralmente “affianca” gli autotrasportatori alla guida. con proposte all’insegna della digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo e con una tecnologia salita a bordo anche dei rimorchi che, se apparentemente sembrano la parte passiva dei mezzi per l’autotrasporto, in realtà possono giocare un ruolo importantissimo sempre in tema di sicurezza. Un viaggio proiettato nel futuro che sarà possibile compiere “toccandolo con mano”, con la possibilità di salire a bordo e provare i mezzi, grazie ai grandi spazi esterni di Fiera Milano che saranno allestiti come piste per i test drive. Infine (ma non certo per importanza) grande attenzione nei giorni di mostra sarà riservata alla formazione professionale e all’aggiornamento sul mercato e le sue urgenze, su cui le associazioni di settore proporranno diversi momenti di confronto anche alla presenza delle istituzioni. E per coloro per i quali il camion non è solo uno strumento di lavoro ma una vera passione, nel weekend del 29 e 30 gennaio Fiera Milano accoglierà Mets , Milano european truck show, il raduno di decorati a cura di Truck Look, con più di 200 mezzi unici pronti a stupire con i loro esterni aerografati, gli interni in pelle e materiali pregiati, cabine connesse con servizi gestibili con il comando vocale, attraverso Alexa e Google e con la possibilità, . per la prima volta, di vedere all’opera, “in diretta” i campioni dall’aerografia, della decorazione con adesivi, dell’allestimento degli interni.