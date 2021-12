Camion diesel: ecco perché saranno ancora loro, per i prossimi anni, i protagonisti nella lotta all’inquinamento

Sono molte le strade che portano alla decarbonizzazione, all’uso di veicoli che ridurranno drasticamente l’inquinamento. Molte decisamente “futuristiche”, altre “attualissime”, immediatamente percorribili. E’ il caso della strada che conduce a un sempre minor consumo di carburante da parte dei mezzi alimentati a gasolio e che vede protagonista assoluto, “grande favorito” per il successo nella corsa a “tagliare i consumi”, il motore V8 Scania montato sui modelli “Super “ di ultima generazione. Un motore capace, grazie alla sua piattaforma completamente nuova per i veicoli Euro 6, da 420 a 560 CV, e l’ “invenzione” della catena cinematica , di promettere risparmi di carburante che normalmente arrivano all’8 per cento per i clienti delle tratte a lungo raggio, come si legge nelle schede di presentazione. Ma in grado anche di riservare, con ogni probabilità, grandi sorprese raggiungendo traguardi superiori rispetto a quelli promessi. Parola di Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania, e del suo amministratore delegato, Enrique Enrich , chiamato nel dicembre 2020 al volan te di Italscania, secondo i quali la resa su trada potrebbe risultare ancora più performante rispetto a quando “dichiarato dagli ingegneri che sono tanto bravi nel progettare quanto prudenti nelle dichiarazioni”. Prove su strada che non mancheranno certo, considerato che nel 2021 sono stati addirittura mille i V8 di ultima generazione ordinati , consentendo a Scania di aggiungere un nuovo record nella bacheca dei già tantissimi primati stabiliti. Un traguardo che, hanno commentato i responsabili di Italscania riuniti a Milano per il consueto “bilancio di fine anno” con i rappresentanti della stampa di settore e non, ha permesso alla casa svedese “di risultare, per il quarto anno consecutivo, il primo brand straniero in Italia”. “I combustibili rinnovabili e i veicoli elettrificati aumenteranno drasticamente la loro quota nei prossimi anni, ma nella vita quotidiana tutti noi dipendiamo ancora dai motori a combustione”, hanno affermato i responsabili di Scania. “Per questo il nuovo motore è così importante, perché contribuirà a realizzare un’importante decarbonizzazione per il resto di questo decennio”.