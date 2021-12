Logistica e intermobilità: presentare progetti legati alla sostenibilità diventa meno complicato

Una “Task force Pnrr” pronta ad affiancare le aziende interessate a presentare progetti legati principalmente alla sostenibilità ambientale, alla trasformazione digitale e all’internazionalizzazione, cavalcando l’onda del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma magari sprovviste delle competenze necessarie per poterlo fare. A offrire questa opportunità alle imprese associate è Alis, l’Associazione della logistica e dell’intermodalità sostenibile, grazie all’ingresso, nell’associazione stessa, di una nuova importantissima realtà: Rsm, società di revisione e organizzazione contabile Spa, che fa parte di Rsm International, una delle maggiori organizzazioni al mondo, presente in oltre 120 Paesi e specializzata in revisione e organizzazione contabile, consulenza fiscale-societaria e nell’ambito del Business Advisory Una nuova adesione all’associazione presieduta da Guido Grimaldi che consentirà, come ha affermato lo stesso presidente, di portare avanti, proprio grazie alla task force, “numerose iniziative che si tramuteranno in importanti opportunità per le aziende associate, attraverso un lavoro congiunto su progetti legati principalmente alla sostenibilità ambientale, alla trasformazione digitale e all’internazionalizzazione, soprattutto nell’attuale e futura fase di attuazione e gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Un’opportunità, per le imprese di trasporto e logistica, di avere una guida esperta nel percorso verso gli investimenti green e digitali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dal Green new deal, superando con un gioco di squadra “ le criticità che il mondo imprenditoriale sta riscontrando nei confronti del Pnrr, per il quale occorrono necessariamente regole rigide e tempi di lavorazione certi”, come ha sottolineato Francesco Pastore, partner di Rsm e Business consulting leader, che si è detto “fiero di aderire a una grande realtà associativa come Alis, che pone massima attenzione a temi prioritari quali gli investimenti green e digitali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dal Green New Deal”.. Rsm supporterà le aziende nella crescita all’insegna della sostenibilità, guidandole all’interno dello scenario disegnato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza grazie a un team dedicato di professionisti nell’ambito del Business consulting: la “Task Force Pnrr” appunto, esperienza maturata anche con Cassa Depositi e Prestiti.