La neve renderà il vostro viaggio un incubo? Cliccate qui prima di mettervi al volante…

Quali sono le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve? E dove trovare l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade in cui vige l’obbligo di portare a bordo le catene da neve o di circolare con pneumatici invernali montati? E, ancora: quali sono le tratte autostradali dove può essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti? E dove trovare l’indicazione delle aree di accumulo dei camion e il numero di stalli per la sosta disponibili? Sono queste le principali domande che con l’inverno e le prime nevicate si pongono milioni di persone, automobilisti e camionisti che percorrono strade e autostrade. Diverse domande che possono trovare una soluzione navigando su un unico sito: quello del ministero dell’Interno (clicca qui) dove ottenere le informazioni aggiornate. Sul sito sono disponibili i documenti relativi al nuovo piano neve predisposto da Viabilità Italia per la stagione invernale 2021-2022, piano che contiene quanto necessario a prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse, individuando le misure che gli organi di Polizia stradale e gli enti concessionari e proprietari di strade e autostrade attueranno in caso di neve o ghiaccio. Misure che, per quanto riguarda il traffico pesante, prevedono, in caso di precipitazioni nevose intense lungo la rete autostradale, la possib ilità per le società concessionarie di adottare provvedimenti di filtraggio dinamico dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.