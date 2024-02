Fai Conftrasporto: “Finalmente un Governo che sui divieti al Brennero fa fatti e non parole”

“I precedenti Governi non hanno affrontato la questione con l’energia e la compiutezza auspicate, non mettendo in campo iniziative concrete e limitandosi a inviare alcune lettere. La determinazione concreta dimostrata in vece dal ministro Matteo Salvini a nome del Governo speriamo sia l’inaugurazione di un rapporto nuovo e partecipativo tra le istituzioni e il settore del trasporto merci, indispensabile per competere in un’economia globale. Continua a leggere→