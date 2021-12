Duecento chilometri al giorno: per il tir a idrogeno è partita la prova su strada decisiva

Ogni giorno percorre circa 200 chilometri: un traguardo certo non particolarmente significativo se paragonato alla “strada” che ogni giorno fa un camion, ma che assume un significato straordinario se visto dal punto di vista della mobilità sostenibile, della lotta all’inquinamento. Già, perché il camion in questione va a idrogeno: un prototipo elettrico con celle a combustibile utilizzato per un esperimento in condizioni operative. Un esperimento “partito” nel Benelux dove Dhl Express partecipa al programma Interreg NW Europe H2-Share, coordinato da WaterstofNet, e che vede l’azienda di autotrasporto olandese Nassau Sneltransport trasportare ogni giorno , sul mezzo pesante diventato con ogni probabilità il più famoso della flotta, prodotti per la Apple, facendo rifornimento d’idrogeno grazie a un impianto mobile. E proprio alla “prova su strada”, sottolineano i promotori dell’iniziativa, presto sarà possibile valutare il potenziale di questa alternativa di carburante e a sostenere i processi decisionali.