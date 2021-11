Incentivi da 3000 a 24000 euro per chi sostituisce i vecchi camion con nuovi veicoli ecologici

Contributi alle imprese di autotrasporto del valore compreso tra 3mila e 24mila euro, per un importo complessivo di 100 milioni di euro, per favorire l’acquisto di veicoli ecologici e dunque il rinnovo di mezzi pesanti . Ad annunciare l’arrivo dei nuovi incentivi, destinati a risultare particolarmente interessanti per chi rottama un veicolo diesel, sono i responsabili del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili (Mims), che hanno predisposto due decreti finalizzati proprio a favorire la lotta all’inquinamento causato dai mezzi pesanti. “Il parco veicolare esistente ha un’elevata età media e mi auguro che le aziende di autotrasporto colgano questa opportunità per contribuire al rinnovamento dei mezzi in linea con le politiche dell’Unione europea volte alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti”, ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.