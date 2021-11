Aiuti di Stato ai progetti basati su combustibili fossili? L’Europa dice no: “chi inquina paga”

Pensare che gli aiuti di Stato possano essere destinati a sostenere i progetti che coinvolgono i combustibili fossili, in particolare quelli più inquinanti come petrolio, carbone e lignite? E’ quantomeno improbabile che possa essere ritenuto compatibile con l’obiettivo di garantire la coerenza della politica Antitrust con i principi del Green Deal, come quello del “chi inquina paga”. Parola dei rappresentanti della Commissione europea che nella comunicazione sulla revisione in corso delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato hanno anche evidenziato come “per valutare l’approvazione dei sussidi si farà riferimento anche al principio di ‘non arrecare un danno significativo’ all’ambiente”.