Treni fermati per Covid? Se un passeggero a bordo ha sintomi sospetti può scattare l’alt

Tassisti e conducenti di auto a noleggio non possono far salire a bordo più di due passeggeri, a meno che non siano dello stesso nucleo familiare: lo prevede la nuova ordinanza decisa dal Governo per dare una “stretta” sui trasporti e frenare i nuovi contagi da Covid 19 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (ed entrata subito in vigore) sotto il titolo “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto”. Una nuova manovra, adottata dai ministri della Salute e delle Infrastrutture che prevede fra l’altro anche Prevede tra le disposizioni principali il controllo del green pass nelle grandi stazioni ferroviarie e la possibilità di fermare i treni se a bordo ci sono persone con sintomi Covid.