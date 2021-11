Camionisti e green pass, il controllo va fatto prima che l’autista si metta al volante

Controlli sui green pass dei camionisti svolti prima che si mettano al volante e nuovi punti di vaccinazione allestiti nei luoghi di lavoro: sono queste le novità in vista per la lotta alla nuova ondata di contagi nel mondo dell’autotrasporto e della logistica. Nuove misure che si sono rese necessario a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, e che si affiancano a disposizioni già adottate e riconfermate: come la necessità di “adeguate comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus, anche mediante cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza e con l’avviso che il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio” oltre che l’obbligo, per gli autisti di effettuare attività di carico e scarico delle merci in condizioni di sicurezza, con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori e autisti e, in caso fossero sprovvisti di mascherine, di “ rimanere nella cabina di guida”. Infine massima attenzione anche per i corsi di formazione relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante.che in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, e che devono avvenire “nell’assoluto rispetto dei protocolli di sicurezza”.