CamminaForesteUrbane, le passeggiate (e non solo) che aiutano a costruire città più verdi

C’è chi ricomincia da tre, come Gaetano, il protagonista del primo film di massimo Troisi, e chi da molto di più. CamminaForesteUrbane, l’evento promosso da Ersaf, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste in collaborazione con Legambiente Lombardia per far conoscere le aree boschive urbane e attorno alle città e per promuovere nuove progettazioni partecipate di rinverdimento, per esempio ricomincia da 45. Tanti saranno gli appuntamenti in programma per l’edizione 2021dell’evento che, dopo la pausa forzata causa pandemia del 2020, torna con le sue passeggiate guidate e con la piantumazione di nuovi alberi, con i suoi concerti e spettacoli, le mostre e le attività educative, i giochi. Una “ripartenza” che amplia notevolmente il calendario delle proposte dell’iniziativa, nata in occasione del Forum mondiale sulle foreste urbane del 2018, organizzato dalla Fao a Mantova, e che ha visto fin dall’esordio un enorme successo con 25 appuntamenti su tutto il territorio lombardo, coinvolgendo diverse migliaia di cittadini, tra cui numerose scolaresche, protagoniste di camminate a contatto con la natura “pronta a riprendersi” importanti fette delle città. Camminate che nel 2019 sono diventate 31e che quest’anno aumenteranno ancora grazie al coinvolgimento di nuovi partner: a partire da Lipu, Cai e Federparchi, per proseguire con un centinaio di realtà territoriali qfra associazioni, scuole, comitati locali pronte a organizzare passeggiate guidate in aree di forestazione urbana, parchi regionali e Plis, ovvero i parchi locali di Interesse sovracomunale nel periodo tra sabato 13 e domenica 28 novembre, con attenzione particolare a domenica 21, giornata nazionale degli alberi. “Confesso di aver temuto che questa edizione non riscuotesse il successo delle altre, a causa del periodo difficile che il nostro paese ha vissuto e sta vivendo ancora”, ha detto Alessandro Fede Pellone, presidente dell’Ersaf, “ e sono felicissimo di essere smentito dal numero delle iniziative organizzate. Evidentemente la sensibilità sul tema ambientale e sul futuro del pianeta è fortemente cresciuta, anche a causa della pandemia che ci ha indotti a riflettere sul nostro sistema di vita. E gli impegni presi dalle recenti sessioni del G20 e della COP26 fanno sperare che questa sensibilità sia arrivata anche ai vertici più alti delle istituzioni mondiali. Non c’è tempo da perdere. Ognuno deve fare la sua parte. E, per quanto ci riguarda, Ersaf sta facendo la sua”. Una necessità di agire immediatamente, senza perdre tempo, sottolineata an che dalla decisione di raccogliere, durante ogni escursione aperta gratuitamente a tutti, le firme su un appello per aumentare gli spazi verdi e tutelare quello che già esiste. Aderendo, ciascun firmatario esprimerà la volontà di prendersi cura degli alberi e della natura, di voler contribuire attivamente a custodire il verde pubblico con attenzione e lungimiranza, chiedendo alle istituzioni pubbliche di estendere e far vivere nuove foreste urbane avviando processi di collaborazione e cura partecipata, perché ogni umano possa vivere vicino ad un albero e goderne i tanti benefici. “Oggi più che mai alberi e foreste sono una componente vitale di comunità sane, vivibili e sostenibili in tutto il mondo: aiutano a definire un senso di identità e ad accrescere il benessere delle persone”, ha affermato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “Per questo ci rivolgiamo direttamente agli amministratori comunali, perché assumano un impegno concreto a sostenere la forestazione urbana e aumentare le superfici verdi che circondano le nostre città, così indispensabili alla valorizzazione della bellezza del paesaggio, alla fertilità del suolo, al sostegno della biodiversità e al contrasto degli effetti sempre più drammatici della crisi climatica. Con CamminaForesteUrbane2021 visitiamo le foreste urbane delle nostre città, impariamo a osservarle e ascoltarle, condividendone la bellezza e comprendendo il valore di questo importante capitale naturale”. Tutti i dettagli per le informazioni e le iscrizioni agli appuntamenti sul sito:

https://www.ersaf.lombardia.it/it/patrimonio-agroforestale/foreste-regionali/visitare-le-foreste/camminare-le-foreste/camminaforeste-urbane-2021