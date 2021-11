Forum Conftrasporto: le strade di trasporti e logistica s’incrociano con export, ambiente…

Si scrive trasporti e logistica, si legge export, portualità, ambiente, intermodalità.: attività e “mondi” strettamente collegati tra loro che saranno al centro della sesta edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto organizzato con Confcommercio, in programma martedì 9 e mercoledì 10 novembre a Roma al Boscolo Circo Massimo, in via dei Cerchi 87. Due giornate per capire lo “stato di fatto”, i problemi e le possibili soluzioni attraverso un’analisi realizzata dai responsabili dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui trasporti e sulla la sostenibilità e grazie agli interventi di un nutrito elenco di esperti pronti ad avvicendarsi sul palco. A cominciare dai “protagonisti” della prima giornata (Simonetta Acri, manager di Sace; Andrea Annunziata, presidente Adsp del Mar Tirreno centrale; Federico Barbera, presidente di Fise Uniport; Mauro Brivio, amministratore delegato di Brivio & Viganò; Fulvio Lino Di Blasio, presidente Adsp del Mar Adriatico settentrionale; Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti); Gianni Onorato, amministratore delegato di Msc; Lorenzo Paolizzi, segretario generale di Angopi; Stefano Perego, vice president EU Customer Fulfillment di Amazon; Emanuele Remondini, presidente di Marceviaggi Logistic Group; Alessandro Santi, presidente di Federagenti; Fabrizio Palenzona, presidente Onorario di Conftrasporto) che il giorno seguente “passeranno il testimone” a Marco Bisagno, dei Cantieri navali Mariotti); Ennio Cascetta, professore ordinario di pianificazione dei sistemi di trasporto; Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto); Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del ministero delle Infrastrutture d della mobilità sostenibile; Fabrizio Favara, in rappresentanza del Gruppo FS Italiane; Stefano Messina, presidente di Assarmatori; Elio Ruggeri, vicepresidente di Assocostieri e di Lng Snam; Ugo Salerno, presidente di Rina; Paolo Starace, presidente sezione veicoli industriali di Unrae. Esponenti dei “mondi” dei trasporti e della logistica, esperti in materia di export, portualità, ambiente, intermodalità, au quali si affiancheranno rappresentanti delle istituzioni: il sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, ospite del convegno martedì 9 e, nella seconda giornata, la viceministra delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. Chiuderà i lavori del Forum (aperti dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e dal presidente di Conftrasporto Paolo Uggé) il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in collegamento da remoto. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming su www.confcommercio.it/live #forumconftrasporto