Pneumatici invernali, con l’obbligo di montarli torna anche l’emergenza smaltimento

Torna, dal 15 novembre, l’obbligo di montare pneumatici invernali (o in alternativa catene a bordo) ma con la sua entrata in vigore torna anche un problema: quello dello smaltimento delle gomme fuori uso. Una vera e propria emergenza, secondo i responsabili di Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, che hanno chiesto un intervento straordinario dei consorzi per il ritiro di quelli che in gergo vengono chiamati Pfu (sigla che sta per pneumatici fuori uso) con procedure più semplici e misure compensative di sostegno dei costi per le imprese. Il tutto per evitare quella che viene definita un’” emergenza annunciata”, considerato che, si legge in una nota, “come già emerso da un’indagine svolta lo scorso luglio al momento del cambio da gomme invernali a pneumatici estivi, il 92 per cento dei gommisti lamentava difficoltà e ritardi nella raccolta degli pneumatici fuori uso, con tempi di attesa molto più lunghi dei previsti al momento della richiesta dell’intervento. Addirittura, per un’impresa su cinque il ritardo superava i quattro mesi e, siccome nulla è cambiato da questa estate, ora la situazione potrebbe addirittura peggiorare”.