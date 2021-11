Il libro che tutti i trasportatori dovrebbero leggere (per contribuire a salvare vite per strada)

Il complimento più bello e gradito gliel’ha fatto, probabilmente, un associato che ha acquistato il suo prontuario: “Da quando l’ho letto guardo con occhio diverso ogni operazione di carico fatto sui miei camion, faccio controllare e ricontrollare i fissaggi, senza badare a quanti minuti in più si “spendono”, perché è tempo “speso” nel migliore dei modi, perché dalla cura con cui è stata effettuata ogni operazione può dipendere la vita di persone che viaggiano sulle strade. E mentre lo leggevo continuavo a pensare che ogni giorno io ho sulle strade diversi camion e altrettanti dipendenti a cui tengo moltissimo, ma anche che per strada ci sono i miei familiari, miei carissimi amici e conoscenti che ogni giorno incrociano decine, centinaia di mezzi pesanti. Spero davvero che chiunque opera nel settore dell’autotrasporto e della logistica legga questo prontuario e sia spinto a fare le stesse riflessioni”. Un commento che ha decisamente reso felice e orgoglioso del proprio lavoro Alberto Baldini, segretario dell’Atc Fai (l’associazione trasportatori cremonesi che si è unita alla Federazione autotrasportatori italiani) che proprio sul fissaggio dei carichi (oltre che in materia di Cqc, e cronotachigrafo tirene da tempo corsi in diverse aree del nord Italia per i titolari delle imprese di autotrasporto oltre che per rappresdentanti delle forze dell’ordine) autore de l “prontuario operativo caric o sicuro”, manuale tecnico che, spiega lo stesso autore, “é frutto dell’esperienza maturato nel corso degli ultimi 4quattro anni attraverso approfondimenti in materia di carico sicuro che hanno interessato non solo l’Italia ma anche i Paesi che in Europa sono all’avanguardia sul tema, come Inghilterra , Germania, Austria e Svizzera. Una pubblicazione”, spiega sempre Alberto Baldini, che “abbraccia contenuti tecnici e pratici e che con l’ausilio di tabelle di calcolo approntate vuole aiutare a “indicare la strada migliore da seguire” per tutti gli utenti della strada e in particolare per ali operatori del settore e gli addetti ai controlli affinchè vengano applicate in maniera corretta la legge in materia di carico sicuro. Il tutto raccontato”, conclude l’autore, “in modo semplice perchè il prontuario diventi davvero uno strumento di facile consultazione permettendo a colpo d’occhio di impadronirsi dei concetti fondamentali alla base di una buona conoscenza di come si pùo e si deve ottenere un carico fissato in sicurezza.E questo anche grazie al “corredo” di varie fotografie e tabelle che descrivono in maniera semplice e intuitiva le varie tipologie di materiali e dispositivi di ancoraggio necessarie per facilitare la comprensione dei termini tecnici proposti”.