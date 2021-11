Aeroporto di Bergamo, ripartono i voli che portano i vacanzieri sulle spiagge del Mar Rosso

Tornano a decollare i collegamenti charter dall’aeroporto di Bergamo per Sharm el Sheikh con la compagnia Albastar che programmerà continuativamente il collegamento con la località più gettonata del Mar Rosso per tutta la stagione invernale 21/22 e la successiva stagione estiva 2022 a bordo di Boeing 737-800 NG con 189 posti in classe unica. Una notizia salutata con particolare soddisfazione da Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo che ha voluto sottolineare come “questa e altre riaperture verso le più tradizionali località di vacanza, rappresentano la volontà di riattivare i corridoi turistici sospesi con il manifestarsi della pandemia e ora tornati percorribili in sicurezza. Consideriamo incoraggiante la scelta del tour operator Domina Travel di tornare a offrire il collegamento con Sharm el Sheikh, affidato a una compagnia specializzata nel segmento charter come Albastar”. E all’orizzonte ci sono già altri decolli: quelli che a partire dal 19 dicembre porteranno i vacanzieri a godere il sole e il mare di un’altra rinomatissima località del Mar Rosso: Marsa Alam.