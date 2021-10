Polizza Rc moto, quanto costerà ai proprietari l’impossibilità di sospenderla d’inverno?

L’impossibilità di sospendere, come fanno da sempre moltissimi motociclisti, la polizza RC moto durante i mesi invernali (decisione che potrebbe essere adottata dal Governo italiano dopo che il Parlamento europeo ha approvato una direttiva in tal senso, sostenendo che tutti i veicoli devono sempre avere una copertura assicurativa attiva, anche se non utilizzati e tenuti fermi in un’area privata) quanto potrebbe costare agli appassionati di due ruote italiani? A fare i conti sono stati i responsabili di Facile.it, calcolando una spesa media fino a 65 euro per sei mesi nel caso venisse cancellata la legge italiana che oggi offre ai clienti l’opzione di sospendere l’assicurazione per un periodo di tempo limitato a patto che il veicolo resti custodito all’interno di un’area privata. I motociclisti più colpiti sarebbero quelli residenti in Campania (per loro rinunciare al blocco dell’assicurazione comporterebbe, in media, un danno economico di quasi 107 euro) seguiti nella graduatoria dai centauri residenti nel Lazio, dove il divieto di sospensione “costerebbe”, mediamente, 75 euro, e da quelli residenti in Calabria, che perderebbero così un risparmio di 69 euro. Calcoli economici che i responsabili di facile.it hanno fatto tenendo in considerazione che, nell’ultimo anno, il premio medio RC moto è stato pari a 194,62 euro. “Di fronte a una simile prospettiva sarebbe auspicabile che le compagnie intervenissero con azioni ad hoc, magari offrendo coperture dedicate che tengano conto dell’uso effettivo dei veicoli”, ha commentato Andrea Ghizzoni, managing director di Insurance Facile.it.