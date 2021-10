Questo veicolo magico non solo vi guida sulle vie dello shopping ma diventa il regalo più bello

Ogni città ha le sue vie dello shopping, strade dove sono “concentrati” i negozi ideali per acquistare un regalo, dove passeggiare guardando le vetrine per farsi venire un’idea nuova, originale. Bergamo per aiutare i suoi abitanti (e non solo) a trovare il regalo più nuovo e originale ha invece “cambiato completamente strada” trasformando un mezzo per percorrere le vie (comprese quelle dello shopping) nel regalo stesso. Ma non un mezzo qualsiasi: un Tuk Tuk, un grande “Ape Calessino”, più comodo e spazioso, a bordo del quale regalare e regalarsi una gita alla scoperta dei tanti tesori artistici, ma anche degli angoli più sconosciuti, della città bassa, del borgo medievale di Città alta protetta dalle imponenti fortificazioni, dei colli di San Vigilio. Magari per scoprire anche gli aspetti più “golosi” della città, con una sosta per un aperitivo, per un pranzo o una cena. Un regalo perfetto per familiari, amici o conoscenti che abitano in un’altra città, ma altrettanto unico e straordinario da fare a chi a Bergamo o in provincia ci è nato e ci abita: per far tornare, per esempio, i propri genitori in luoghi che da giovani hanno amato e dove magari, per pigrizia (o perché non esisteva un mezzo bello e divertente come il Tuk Tuk) non sono più tornati da anni; per una “rimpatriata” con i vecchi compagni di scuola o di naja, oltre che per mille altre ragioni e con mille altre “scuse”. Sempre con la certezza che il regalo sarà la più bella sorpresa. Un regalo ”grandissimo” nonostante le dimensioni di pochi centimetri e il peso di pochi grammi: quelli di una Gift Card, un “buono regalo” (che è possibile trovare in diversi negozi della città e della provincia, ma anche alla Fiera campionaria di Bergamo che fino a domenica 1 novembre propone, con i suoi 15 mila metri quadrati di superficie espositiva e i 160 stand presenti, un viaggio attraverso la miglior produzione di vari settori merceologici, dalla casa all’ufficio, dalla tecnologia all’ enogastronomia, dall’abbigliamento al benessere della persona, allo sport e alla solidarietà, alla mobilità) capace di trasformare d’incanto i suoi pochi centimetri di “voucher” in chilometri di emozioni, divertimento, relax, attraverso la città. E attraverso proposte diverse offerte a “equipaggi” formati da uno a quattro passeggeri; : dal “Tuk Ride Tour – Click and go”, tour privato della durata di un’ora, al costo di 68 euro, al Tuk – City-Tour, del costo di 80 euro e della durata di 90 minuti con alla guida i “Tukers”, guidatori esperti formati a dare informazioni turistiche in modalità “smart e pop” anche in almeno un’altra lingua straniera, principalmente inglese; fino al Bergamo by Night Tour in Tuk Tuk, del costo di 100 euro, tour pronto a partire al tramonto quando ogni angolo della città diventa ancora più affascinante e romantico, ascoltando durante il percorso e le soste i racconti delle guide turistiche professioniste. Un regalo diverso da ogni altro fatto fino a oggi, bellissimo quanto facilissimo da “utilizzare”: chi riceverà questo regalo non deve infatti fare altro che entrare nel sito www.tuktukbergamo.com e cliccare in alto sul bottone “Ho un tuk box”. Inserendo il codice che si trova sulla Gift card si verrà facilmente guidati alla scelta del giorno e dell’ora in cui “godere dell’esperienza (definita “unica e assolutamente ripetibile” da molti che l’hanno già vissuta) e del punto di partenza. Per partire (in una qualsiasi data fino al 31 dicembre 2022) in un viaggio nella Bergamo più incantata che si possa immaginare.