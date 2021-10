Ecomondo, Scania conquista la giuria esibendo la prova che l’elettrico viaggerà senza interruzioni

E’ la miglior “prova viaggiante” che un veicolo full electric può garantire un funzionamento senza interruzioni e l’assenza di emissioni locali. “Lui”, è lo Scania 25 P BEV ed è il camion che si è aggiudicato a Ecomondo (la fiera di riferimento in Europa per l’ innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare in corso a Rimini) il Sustainable Truck of the Year 2022, premio europeo consegnato a quei veicoli commerciali che si distinguono per le loro caratteristiche di efficienza e sostenibilità.Il terzo successo consecutivo per il brand svedese che con il 25 P BEV ha prevalso sulle altre Case premium nella categoria Distribution, ovvero per i veicoli con portata massima 26 tonnellate 2 o 3 assi, conquistando la giuria , composta dal comitato di redazione della rivista Vado e Torno e di Sustainable Truck&Van, che ha valutato i veicoli in relazione non solo alle emissioni ma anche all’insieme di elementi tecnici e tecnologici finalizzati all’ottimizzazione delle prestazioni, dell’efficienza e della produttività. Gli elementi presi in considerazione sono stati : il motore e il tipo di combustibile (diesel, ibrido, gas, elettrico); la trasmissione; i sistemi di sicurezza; il comfort, la connettività e infine, la sostenibilità generale rappresentata da elementi specifici come il rapporto tara/portata utile, la riciclabilità dei componenti, e il Tco. “In virtù dell’approccio olistico di Scania alla transizione energetica, il 25 P BEV non è né un prototipo né un esercizio di stile, ma una gamma di medio pesanti elettrici già disponibile sul mercato”, si legge nelle motivazioni che hanno portato all’attribuzione del premio ritirato da Enrique Enrich, presidente e amministratore delegato di Italscania soddisfatissimo per il nuovo riconoscimento. “Si tratta di un’ulteriore conferma del livello tecnologico raggiunto da Scania nell’ambito del trasporto sostenibile, una sfida che Scania ha abbracciato da tempo e che ci sta regalando grandi soddisfazioni”, ha detto Enrique Enrich, “Nello specifico, nel settore del trasporto a breve e medio raggio, le soluzioni elettrificate è rilevante per un ampio spettro di applicazioni, in virtù dell’azzeramento delle emissioni locali del veicolo, sia inquinanti sia acustiche”. Una soluzione già “pronta per l’uso” per un futuro molto prossimo, come ribadito dai giurati secondo i quali proprio “l’attribuzione del premio Sty a Scania è a riprova del fatto che la distribuzione urbana e regionale, completamente carbon free, è qualcosa di più di una prospettiva per le prossime generazioni di autisti”.