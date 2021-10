Negozi senza merci? “La politica non s’azzardi a scaricare i propri errori sull’autotrasporto”

Gli elettori disertano sempre più in massa i seggi elettorali, delusi da una classe politica che in moltissimi ormai considerano (nel migliore dei casi) solo un inutile fardello economico diventato per di più insostenibile per “normali cittadini” che sgobbano da mattina a sera e che hanno dovuto affrontare una crisi economica infinita i cui effetti sono stati ingigantiti dalla pandemia? Sono milioni gli italiani che sono “fuggiti ” da questa politica e sono moltissimi quelli che non si stupiscono di questa “fuga”: fra loro, probabilmente ci sono moltissimi autotrasportatori, categoria particolarmente colpita (e in qualche caso affondata) dagli errori della politica. Probabilmente non si stupisce di questa “sfiducia di massa” data alla classe politica (con capoluoghi dove neppure la metà degli aventi diritto al voto si è presentata alle urne) neppure Sergio Piardi, presidente della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Brescia che la propria delusione, e forse perfino rabbia, di fronte aa una politica che non solo non sa fare ma rifiuta perfino di ascoltare chi invece sa e gli offre consigli per riparare agli sbagli, non è più riuscito a trattenerla. E ha deciso di metterla nero su bianco, in una lettera aperta, inviata anche alla redazione di stradafacendo.tgcom24.it. Riflessioni fatte da chi ogni giorno, da decenni, lavora, e dunque sa come “funziona” un determinato settore, una determinata attività; che sa cosa occorre e cosa non occorre invece fare perché il lavoro possa procedere senza intoppi; e che soprattutto non accetta in alcun modo che una “politica” alla quale gli errori sono stati spiegati più e più volte, non ascolti, non capisca, non intervenga correggendosi. Quasi volesse fornire una conferma in più di quello che in molti pensano: che “questa politica” non serva a nulla, se non a frenare il Paese, a produrre voragini nei conti pubblici. Una politica da cui prendere le distanze, magari proprio non andando ai seggi, come stanno facendo sempre più italiani che vedono invece chiaramente gli errori commessi da chi guida il Paese. A partire da quelli che stanno colpendo duramente l’autotrasporto, fra “necessità di rispettare le regole” e “regole che però non funzionano e non vengono corrette”; fra ”l’assurdità dell’obbligo per i camionisti italiani di guidare solo se muniti di green pass e la libertà per i concorrenti stranieri di viaggiare senza (magari “importando” nuovi virus da altri Paesi oltreconfine dove il contagio si sta diffondendo in modo preocopante). Una situazione che appare inconcepibile, inaccettabile. A Sergio Piardi come a decine, centinaia di migliaia di operatori del settore. “Siamo al paradosso: le imprese di autotrasporto sono per il rispetto delle regole, ma allo stato attuale quelle stesse regole non ci mettono nelle condizioni di operare”, esordisce nella sua lettera, partendo sub to all’attacco, Sergio Piardi, puntando i riflettori sulla “ mancanza di linee guida chiare da parte delle Istituzioni”. Una mancanza di chiarezza sulle direttive che, afferma, “ il Governo ha emanato e che il mondo dell’autotrasporto ha analizzato con attenzione, mettendo in evidenza le anomalie che secondo noi avrebbero messo a rischio le imprese di trasporto e logistica italiane, ma purtroppo senza che siano stati operati i giusti correttivi Anzi, sono state avvantaggiate le imprese straniere, i cui autisti possono effettuare le operazioni di carico/scarico anche senza il Green pass, cosa che è vietata per gli autisti delle imprese italiane”. Con conseguenze pesantissime per le imprese che si occupano di logistica e trasporto hanno già ricadute più ampie.:“Se non si troveranno soluzioni condivise sul Green pass, presto gli scaffali dei supermercati potrebbero restare vuoti e le imprese non avranno più materie prime e semilavorati”, prosegue Sergio Piardi, lanciando un avvertimento ben preciso: nessuno si azzardi a scaricare le colpe addosso agli autotrasportatori che “ si sono sempre prodigati per garantire la circolazione delle merci, attività che purtroppo oggi non dipende da noi, perché, purtroppo siamo completamente impotenti, proprio con la campagna natalizia degli acquisti alle porte”. Una categoria resa impotente dalle scelte di una classe politica che sembra non riuscire a capire, per esempio, che “il controllo dei Green pass, già impegnativo per amministrativi e magazzinieri, diventa pressoché impossibile per il personale viaggiante che”, conclude il leader degli autotrasportatori bresciani, “ deve essere raggiunto e tamponato a orari e luoghi improbabili. Così si ottiene l’unico risultato di mettere i datori di lavoro in una condizione conflittuale con gli autisti che tutti i giorni salgono in cabina e chiedono solo di fare il loro lavoro”. L’ultima annotazione riguarda il costo dei tamponi per coloro che non sono vaccinati, o che hanno fatto un vaccino che in Italia non è riconosciuto, come lo Sputnik. “Costi che alla fine pagheranno gli imprenditori perché con la penuria di autisti che c’è non è certo possibile permettersi che quelli che ci sono, spesso rumeni o serbi, stiano a casa, o peggio ancora decidano di andare a lavorare in un’azienda estera”. Considerazioni difficili, se non impossibili, da non condividere.E che portano automaticamente a un’altra riflessione: se la gente diserta sempre più in massa i seggi elettorali, non sarà perché non solo non crede più in una classe politica c he considera d’incapaci e che non ha più nessuna voglia di continuare a mantenere con il proprio sudore?