Scaffali vuoti nei negozi? “La politica non si azzardi a scaricare i propri errori sull’autotrasporto”

Il Brennero è ufficialmente diventato terreno di scontro fra il mondo dell'autotrasporto italiano e l'Europa "colpevole" di non aver fatto nulla per contrastare i divieti imposti dall'Austria nonostante un intervento in questa direzione fosse stato chiesto espressamente dai responsabili delle Direzioni generali dei commissari europei del mercato interno, dei trasporti e dell'ambiente: le associazioni dell'autotrasporto Anita, Fai e Fedit hanno infatti affidato a un pool di legali l'incarico di intraprendere un'azione di messa in mora della Commissione europea per non aver agito in relazione ai divieti imposti unilateralmente dal Tirolo. La decisione, informano le organizzazioni in un comunicato diffuso dalle agenzie, "è stata presa dopo la diffusione di un documento riservato, predisposto nel dicembre scorso