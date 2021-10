Professionisti e partite Iva preferiscono l’auto (Suv o station) a noleggio “tutto compreso”

Guidano soprattutto Suv e Station Wagon che acquistano sempre meno preferendo la formula del noleggio veicoli a lungo termine. Loro sono i professionisti e i rappresentanti cosiddetto popolo delle partite Iva “intervistati” durante il sondaggio “Che viaggiatore sei?”, promosso dal portale www.nlt.market, l’aggregatore di offerte di noleggio a lungo e medio termine rivolto a privati e partite Iva e realizzato da Sumo Publishing (editore della rivista Fleet Magazine). Un’indagine, realizzata con l’obiettivo di verificare sul campo la popolarità e notorietà della formula del noleggio ed effettuato on-line su un campione di 849 utenti che ha permesso di “scattare” una nuova fotografia, aggiornata del mercato, immortalando diversi aspetti. Primo fra tutti che l’auto è ancora in vetta alle scelte di mobilità degli italiani con l’82 per cento del campione intervistato che ha dichiarato di utilizzarla tutti i giorni per percorrere tragitti che vanno da meno di 50 chilometri al giorno per quasi la metà de gli intervistati (il 48 per cento) mentre il 21 per cento si lascia alle spalle oltre 100 chilometri al giorno. Percorsi che professionisti s “partite Iva” compiono preferibilmente al volante di un Suv “preso”, sempre più spesso, a noleggio, anche per possibilità di dedurre, seppur in forma limitata, alcune spese: se l’acquisto del mezzo resta sempre la scelta più gettonata, con il 69 per cento di intervistati che ha optato per questa soluzione, la quota di coloro che hanno scelto il noleggio ha raggiunto in fatti il 29 per cento, lasciando invece quasi al palo la “soluzione sharing”, risultata sotto il 2 per cento.. La popolarità del noleggio a breve-medio- lungo termine continua dunque la sua cresciuta, trainata dall’ ”affitto dell’auto” a medio termine (scelto dal 57 per cento del campione) e a lungo termine (40 per cento), attratti dalla possibilità di avere inclusi diversi servizi, a partire dalla manutenzione e dall’assicurazione (segnalate dal 94 per cento dei partecipanti al sondaggio), l’assistenza stradale (88 per cento) e il cambio degli pneumatici (79 per cento). Una corsa al noleggio dell’auto destinata a proseguire? Con ogni probabilità sì, almeno secondo i dati del sondaggio: alla domanda “sarebbe disposto a noleggiare un’auto?” ben l’84 per cento di “automobilisti campione” si è detto pronto a valutare la formula abbandonando la vettura di proprietà, dicendosi disposto a pagare mensilmente una cifra possibilmente inferiore ai 500 euro al mese ( nel 27 per cento dei casi) ma che, per il 23 per cento, potrebbe superare anche questo importo della “rata”.