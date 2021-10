“Così la crociera diventa la miglior cura contro gli effetti collaterali della pandemia”: il titolo scelto dal portale mareonline.it fotografa l’andamento del mercato crocieristico con un ritorno alle prenotazioni per la stagione autunno inverno 2021-2022 che vede i vacanzieri chiedere sempre più frequentemente una cabina esterna con balcone: spendendo sicuramente di più ma con il risultato, scrive il portale, di ” immergersi nel relax che solo la vista sulla distesa d’acqua che prosegue all’infinito può offrire, ma anche per respirare a pieni polmoni tutto “l’aroma dell’aria di mare”, provando la sensazione di essersi finalmente lasciati alle spalle le restrizioni (e le paure) della pandemia”. Con le crociere in calendario per l’autunno inverno 2021-2022 che sembrano dunque “diventate davvero una (fantastica) terapia per guarire dagli effetti (soprattutto collaterali, a livello psicologico) scatenati dal contagio del Covid-19. Una “cura” per ristabilirsi da mesi di ansie e paure alla quale si sono affidati moltissimi “pazienti”, che per la vacanza in mare hanno deciso di spendere più che in passato proprio per avere “spazi all’aperto, purché a uso esclusivo, che garantiscano relax, intimità e distanziamento, come la pandemia ci ha insegnato” come conferma un sondaggio realizzato dai responsabili dell’Osservatorio di Ticketcrociere, brand italiano di Taoticket Srl, agenzia di viaggi online specializzata nel segmento crociere. Con la spesa media “aumentata del 6 per cento rispetto ai dati relativi all’inverno 2019/2020 (pre-Covid) “ a confermare che “chi è rimasto fermo per tanto tempo evidentemente non esita a impiegare un budget maggiore pur di concedersi la tanto agognata vacanza”. “Le abitudini dei viaggiatori nel dopo pandemia sono cambiate, il crocierista ricerca la privacy e un proprio spazio riservato all’aperto”, ha spiegato Nicola Lorusso, amministratore delegato di Ticketcrociere, “ opportunità offerte dalla cabine esterne con balcone che hanno fatto registrare un più 10 per cento nelle prenotazioni”. Crociere che hanno tutto il sapore di un’immersione nel relax per riemergere il più lontano possibile dalle sensazioni lasciare in eredità dalla pandemia; vacanze che sembrano davvero una terapia, resa unica dai servizi offerti a bordo e dal fascino delle destinazioni più gettonate , fra Mediterraneo, Mar Rosso e Caraibi. “Mete sa sogno che”, conclude mareonline.it “aiutano a lasciarsi alle spalle l’incubo pandemia”.