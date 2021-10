Camion a Gnl indietro tutta? Uno studio shock rivela: inquinano più di quelli diesel

Li hanno presentati per anni come la soluzione ponte (in attesa della svolta definitiva con l’alimentazione a idrogeno) per un trasporto merci meno inquinante: ora, improvvisamente i camion a gas naturale liquido finiscono invece sul “banco degli accusati. E proprio con l’accusa d’inquinare, emettendo più gas serra dei camion diesel. A sostenerlo è uno studio commissionato da Transport & Environment (T&E) all’Università di Graz, che ha preso in esame le emissioni di NO, NO2, CO2 e altre particelle immesse nell’ambiente dai mezzi pesanti alimentati a gas metano e li ha confrontati coi valori degli analoghi mezzi a diesel. Ebbene: i risultati del test si discostano, e anche sensibilmente, da quanto dichiarato dalle case costruttrici. Un esempio? I dati di emissioni di gas serra rilevati al tubo di scappamento di un mezzo di ultimissima tecnologia costruito da una nota casa costruttrice alimentato a gas naturale sono risultati più inquinanti di un modello, della stessa casa, a gasolio, con un’emissione che nell’arco di vent’anni, risulterebbe superiore del 13,4 per cento. Dati che , se confermati, porterebbero a un’ovvia quanto incredibile conclusione: il metano, rispetto al diesel, ha un impatto più rilevante sul riscaldamento ambientale e, di conseguenza, va fermato. E, come non bastasse, anche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, sempre secondo lo studio, i conti non sembrano tornare, con risultati ben lontani da quanto dichiarato dalle case costruttrici secondo le quali i camion a gas naturale sono in grado di tagliare drasticamente, anche del 90 per cento, le emissioni. Ma il peggio deve ancora arrivare: l’analisi di T&E evidenzia infatti come la produzione delle particelle ultra sottili dei mezzi a gas naturale superi di 37 volte quelle emesse dai camion diesel. Quella “imboccata” dalla tecnologia con i mezzi pesanti a gas è dunque una strada a fondo chiuso che non solo non porta a un miglioramento ma addirittura a un possibile peggioramento? E dopo lo scandalo Dieselgate sui dati falsificati, a partire dal 2015, delle emissioni di auto vendute negli Stati Uniti d’America e in Europa? Per dirlo è quantomeno consigliabile attendere altre “indagini” anche se i responsabili di T&E non hanno voluto invece perdere tempo chiedendo di non investire più in questa tecnologia. “I camion a Gnl sono considerati salvatori della qualità dell’aria, ma i test mostrano che inquinano molto più di quanto affermano i produttori”, ha denunciato Fedor Unterlohner, responsabile del trasporto merci di T&E. “Sono anche molto peggio del diesel per le particelle più piccole e dannose, anche in città, dove vengono utilizzate per le consegne”.