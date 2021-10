Città inquinate, l’ultimo miglio percorso dalle flotte di camion può davvero fare la differenza

“Ultimo miglio e servizi per l’ambiente, la sfida in città”. Chi si occupa autotrasporto e di gestire una città garantendo i servizi agli abitanti e non ha ancora annotato in agenda questo evento lo faccia perché l’appuntamento potrebbe risultare importantissimo per comprendere come le grandi catene di distribuzione e le aziende municipalizzate siano investite da una grande responsabilità: rendere sostenibili le proprie flotte per convivere in un ambiente urbano. Un appuntamento (quarto e ultimo per il 2021 del Sustainable Tour, evento a tappe dedicato alla mobilità sostenibile nato nel 2019 è diventato la piattaforma ideale per il confronto tra gli attori della filiera del trasporto e della logistica) al quale sarà possibile assistere in presenza alla fiera Ecomondo di Rimini mercoledì 27 ottobre alle 11.30 nella sala Reclaim Export, nel padiglione 3, o che potrà essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma di Ecomondo e, in differita, sui canali social di Trasportare Oggi e Vado e Torno. Protagonisti del dibattito Domenico Andreoli responsabile marketing e comunicazione di Mercedes-Benz Trucks Italia; Mihai Daderlat direttore commerciale per il mercato italiano di Iveco; Claudio Fraconti, titolare dell’azienda di trasporti Trial e Roberto Terenghi responsabile del parco veicolare di Amsa, azienda milanese servizi ambientali. A moderare il dibattito saranno Maurizio Cervetto, direttore della testataVado e Torno, e Ferruccio Venturoli, vicedirettore di Trasportare Oggi. A introdurre i lavori sarà invece Paolo Volta, consulente di logistica.