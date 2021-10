Agevolazioni sul diesel, presto le imprese di trasporto potrebbero dover fare i conti senza

Addio al recupero dell’accisa sui carburanti per le imprese di autotrasporto? La “manovra” è tutt’altro che da escludere. In questa direzione starebbe infatti lavorando il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani che da tempo ha “messo nel mirino” proprio le agevolazioni sui carburanti fossili più inquinanti, che a oggi “valgono” 19 miliardi di euro. Agevolazioni di cui godono soprattutto gli autotrasportatori (ma anche l’agricoltura ) e che potrebbero essere “tagliate”per essere compensate con tagli sul costo del lavoro o sgravi fiscali per gli autotrasportatori? La risposta non dovrebbe tardare ad arrivare: il problema dovrebbe essere affrontato già nel prossimo Consiglio dei ministri all’interno del decreto fiscale.