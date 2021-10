Moto Rumi, una mostra espone i capolavori a due cilindri nati dal pennello di un pittore

Gli amanti dell’arte lo conoscono per i sui quadri, ma anche le sue sculture. Per gli appassionati delle due ruote, invece, Donnino Rumi è stato il genio creatore delle moto Rumi. Moto uscite dallo stabilimento di via Moroni, a Bergamo, dal 1950 al 1962, diventate oggetto di culto per numerosi collezionisti protagoniste di una mostra allestita al Museo della Valle di Zogno e nella Galleria di Palazzo Polli Stoppani a Bergamo fino a fine ottobre. Un evento che, grazie al contributo della famiglia Rumi e di molti appassionati, propone l’intera produzione storica del prestigioso marchio bergamasco diventato celebre per il rivoluzionario motore bicilindrico, garanzia di prestazioni eccellenti, oggetto del desiderio di generazioni di motociclisti oggi non più giovanissimi. La mostra resterà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9 alle 12| e dalle 14 alle 18. Per informazioni tel. 0345 91473 , e-mail: museodellavallezogno@virgilio.it