Groupama, ecco le polizze che assicurano chi si muove in car sharing, monopattino, bici…

Gli italiani cambiano modo per spostarsi? Le compagnie assicurative si adeguano modificando la propria offerta, con polizze che offrono nuove garanzie per chi utilizza per esempio car sharing, bici, monopattini e mezzi pubblici. Cosa che ha fatto, con polizze disponibili già da ottobre, Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia, che ha lanciato una nuova offerta Mobilità, in grado di soddisfare le mutate esigenze post pandemia. Esigenze diverse destinate a confermarsi e rafforzarsi sempre più in futuro come dimostra una ricerca Bva-Doxa per l’Osservatorio “Change Lab, Italia 2030” realizzato proprio da Groupama Assicurazioni secondo il quale nei prossimi 10 anni, un italiano su due rivedrà completamente le proprie abitudini in termini di mobilità. Le nuove garanzie Mobilità riguardano, in particolare: la responsabilità civile (durante la circolazione in aree pubbliche, in caso di danni involontariamente causati per guida di veicoli, con o senza motore, non soggetti all’obbligo di assicurazione Rca; o in caso di circolazione a bordo di un’auto condivisa con altre persone, come passeggero); gli infortuni (che potrebbero verificarsi durante la guida di veicoli, con o senza motore, non soggetti all’obbligo di assicurazione Rca; durante la circolazione come passeggero su un’auto condivisa con altre persone; a bordo dei mezzi di trasporto pubblico o, infine, come pedone); l’assistenza (che prevede il servizio di soccorso stradale per mezzi di trasporto con o senza motore, ma non soggetti all’obbligo di assicurazione Rca e il rimborso del costo di servizio taxi), con la possibilità di estendere ogni garanzia all’intero nucleo familiare. “Cambiando il modo di muoversi degli italiani, stanno cambiando anche le loro esigenze, con una naturale ricaduta sul settore assicurativo a favore del concetto di mobilità multimodale, che si annuncia come uno dei trend dei prossimi anni. La nostra compagnia è pronta a sperimentare nuove strade, con servizi sempre più diversificati e personalizzati: su misura, impegnandosi a fondo per sostenere e favorire la transizione verso comportamenti più sostenibili per la nostra vita e per il nostro pianeta”, ha affermato Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni.