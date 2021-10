Stipendi più alti e costi più bassi per le patenti: due manovre per far salire i giovani sui camion

Un’interrogazione al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini “perché chiarisca come intende procedere alla soluzione di un problema, la carenza di autisti, che sta affliggendo il settore dell’autotrasporto con costi sempre maggiori. A presentarla è stata la senatrice leghista Simona Pergreffi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama evidenziando come “le associazioni di categoria da tempo evidenziano come il numero degli autisti per l’autotrasporto sia insufficiente a coprire la domanda, costringendo le stesse al reclutamento in Paesi extraeuropei” e invitando il Governo a “incentivare i nostri giovani a intraprendere questa professione, garantendo loro uno stipendio adeguato dopo un’adeguata formazione professionale”. Un invito ad agire e, soprattutto a farlo in fretta considerato che, “conclude Simona Pergreffi, “ con minore disponibilità di autisti aumentano le tariffe del trasporto che i committenti scaricano poi sul consumatore, aumentando il costo del prodotto finale”. E, a proposito di costo l’ultimo (ma non certo per importanza) invito è quello a “a rivedere l’elevato costo per il conseguimento della patente, che sfiora i 4 mila euro e il lungo periodo di tempi richiesto che varia dai 10 ai 12 mesi. La Lega chiede risposte chiare e buonsenso, lo stesso che abbiamo usato durante la formulazione del parere alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza in commissione Trasporti e che ci ha consentito di proporre, nella speranza che il Governo poi ne dia seguito, una riduzione delle accise sul gasolio commerciale, l’allineamento agli altri partner europei con un’agevolazione transitoria di due anni per favorire l’impiego di veicoli a basso impatto ambientale e, infine, l’istituzione di un credito di imposta per le imprese di bus turistici così da dare loro la possibilità di rinnovare il parco mezzi”.