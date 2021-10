Dfds e Volvo, il maxi ordine per 100 veicoli elettrici che potrebbe far “svoltare” il mercato

Ci sono “ordini” che possono cambiare il destino di un prodotto, che possono far accelerare la sua vendita sul mercato proprio perché acquistato, in grandi quantitativi, da un cliente particolarmente conosciuto, facendo scattare nella mente di molti un ragionamento tanto semplice quanto efficace: “se l’hanno fatto loro significa che ne vale la pena…” . Un “processo” che in Volvo si augurano possa accadere anche per la commercializzazione dei camion elettrici prodotti dalla casa svedese dopo il maxi ordine, per 100 camion FM Electric, sottoscritto dai responsabili di Dfds, la più grande azienda di spedizioni e logistica del Nord Europa. Un accordo già entrato nella storia considerando che è il più grande ordine commerciale di veicoli elettrici Volvo e uno dei maggiori di sempre a livello mondiale per i veicoli elettrici pesanti, e allo stesso tempo un accordo capace di “dimostrare al mondo che il trasporto pesante elettrico è già oggi una soluzione praticabile” e che “potrà incoraggiare molti altri clienti a compiere con fiducia il primo passo nella transizione verso l’elettrico”, come ha commentato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks che ha definito l’accordo “un’importante pietra miliare nell’impegno di Volvo verso trasporti privi di combustibili fossili”. Le prime consegne di Volvo FM Electric, che saranno utilizzati per trasporti sia a breve sia a lungo raggio, inizieranno nell’ultimo trimestre del 2022 e proseguiranno per tutto il 2023. “In Dfds siamo determinati a fare la nostra parte per ridurre le emissioni di CO2 e creare una catena distributiva sostenibile. Sappiamo quanto l’elettrificazione sia importante nel percorso verso i nostri obiettivi e speriamo di poter essere d’ispirazione anche per altri,” ha aggiunto Niklas Andersson, vicepresidente esecutivo e responsabile della divisione logistica di Dfds. L’FM Electric può trasportare un peso di 44 tonnellate (peso lordo combinato) e ha un’autonomia massima di 300 chilometri, con una sessione di ricarica durante la pausa pranzo che consente di aumentare ulteriormente la distanza percorribile. I veicoli possono essere caricati con ricarica notturna in deposito (ogni veicolo è dotato di caricatore AC) o con ricarica ad alta potenza in viaggio (caricatore DC).