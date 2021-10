Carlo Sangalli: “L’Italia non può rinunciare al servizio capillare garantito dall’autotrasporto”

“L’Italia non può rinunciare ai servizi di trasporto capillare, che l’autotrasporto garantisce così come a infrastrutture adeguate che possano fare la differenza nei collegamenti”. Ad affermarlo è stato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che aprendo l’Assemblea della confederazione ha voluto dedicare un particolare sguardo al tema della mobilità, fondamentale per far viaggiare l’economia del Paese. “Il Piano di rilancio, insieme ai fondi nazionali, ha previsto oltre 60 miliardi di euro per l’accessibilità sostenibile del Paese”, ha affermato Carlo Sangalli, invitando il Governo a garantire, grazie a quegli stanziamenti, “una strategia duratura in favore dell’intermodalità, dalle autostrade del mare al combinato ferroviario, insieme a un processo di rinnovo del parco circolante e delle flotte, a cominciare dalle navi e dai traghetti. Le buone infrastrutture fanno la differenza”, ha concluso il presidente di Confcommercio.