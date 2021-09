Autisti di camion stranieri e Greenpass: il ministro ci può spiegare come funziona?

Come funziona il Greenpass con gli autisti stranieri in Italia? E la domanda che i responsabili di Conftrasporto-Confcommercio hanno deciso di rivolgere al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Una domanda che i rappresentanti della categoria dei trasportatori gli potranno rivolgere personalmente in occasione dell’incontro di martedì 21 settembre sul decreto Infrastrutture. Una domanda che mira a scoprire, in particolare, cosa prevede il Governo per gli autisti esteri che lavorano in somministrazione per le imprese italiane. “Per i lavoratori delle imprese straniere che fanno trasporti internazionali e cabotaggio in Italia e per i quali nel Paese di residenza non esisterebbe obbligo di greenpass”, si legge in un comunicato diffuso dall’associazione. “In quest’ultimo caso si profilerebbe anche un’ipotesi di concorrenza sleale delle imprese straniere nei confronti di quelle italiane proprio perché l’autista è un fattore di produzione indispensabile all’attività delle imprese di autotrasporto, in particolare in un periodo in cui c’è una carenza di autisti in tutta Europa. È necessario un chiarimento, anche alla luce delle ” tante richieste che stanno pervenendo dagli associati su questo tema, segnalando situazioni di dubbio e difficoltà nei comportamenti da adottare in assenza di indicazioni al riguardo”.