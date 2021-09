Il Governo deve aiutare l’autotrasporto ad alleggerire il carico fiscale dei dipendenti

Un confronto fra esponenti del mondo dei trasporti e della logistica e rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate per chiarire alcune questioni fiscali che interessano questi settori, per individuare le principali criticità della legislazione in tema fiscale e le possibili soluzioni in vista del confronto con le autorità di Governo in occasione del forum Conftrasporto-Confcommercio del 9 e 10 novembre prossimi. A organizzarlo, in un webinar in programma giovedì 23 settembre alle 15 che accenderà i riflettori in particolare su temi fiscali che, presentando particolari criticità, necessitano di interventi e soluzioni immediate, sono stati i responsabili di Conftrasporto affidando al presidente Paolo Uggè l’incarico di aprire i lavori che vedranno l’intervento di Claudia Casinovi, dirigente dell’Agenzia delle Entrate, il vicepresidente di Conftrasporto Gian Enzo Duci, il segretario generale di Fai -Conftrasporto Andrea Manfron, e Carla Bellieni, esperta di fiscalità in area marittima, moderati dal Benedetto Santacroce. Nel corso dell’evento sarà presentata una proposta normativa di Conftrasporto per ridurre il carico fiscale sul costo del personale dipendente del settore dell’autotrasporto, attraverso una rivisitazione delle regole del Testo Unico delle imposte dirette (Tuir). Per registrarsi e partecipare collegarsi a: https://attendee.gotowebinar.com/register/3049940120076017679. L’evento sarà trasmesso anche in streaming su: www.confcommercio.it/live