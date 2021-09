Gli effetti della pandemia sul trasporto radiografati da One Day Truck & Logistics 2021

A un anno e mezzo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus come sta cambiando il settore del trasporto e della logistica? E la domanda alla quale si propone di rispondere One Day Truck & Logistics 2021, evento che chiama a raccolta i professionisti dell’intera filiera del trasporto su gomma, della logistica e dell’aftermarket truck organizzato da Parts Truck, Logistica & Trasporti e Fiaip, Federazione italiana autotrasportatori professionisti. Un evento unico nella sua formula, in grado di coinvolgere in una giornata la supply chain del veicolo industriale e commerciale, che il 4 e 5 ottobre a Bologna al Savoia Regency Hotel vedrà autorevoli esperti a livello internazionale illustrare gli scenari e le tendenze, per aiutare imprenditori e manager a comprendere e cogliere le opportunità di un cambiamento sostenibile a 360 gradi, adeguandosi a criteri di sostenibilità, economica, sociale, ambientale. Con un punto di partenza che non sembra ammettere dubbi: “Nulla sarà più come prima”, come recita il titolo dell’intervento che avrà per protagonista Massimo Marciani, presidente di Freight Leaders Council chiamati dagli organizzatori a salire sul palco insieme a d altri relatori fra cui Gianluca di Loreto, di Partner Bain & Company Italy che presenterà i risultati di un’indagine sul comportamento d’acquisto in Italia e in Europa; Damiano Frosi, direttore dell’ Osservatorio Contract Logistics (La sostenibilità nell’ultimo miglio); Marc Aguettaz , manager di GiPA Italia ( “Aftermarket truck: cogliere il cambiamento” ); Iginio Colella, presidente di Cscmp Italy Roundtable (“Ruolo e tendenze dei trasporti in Europa nella Supply Chain, tra sostenibilità, automazione e crowdsourcing”).