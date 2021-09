Monopattini, monoruota: avere più opportunità per muoversi non deve moltiplicare i pericoli

Monopattini e monoruota elettrici: due mezzi che insieme con biciclette a batteria e altri dispositivi simili si sono moltiplicati sulle strade negli ultimi anni grazie alla loro accessibilità e praticità, ma che hanno anche moltiplicato i pericoli visto che moltissime persone non sono spesso consapevoli delle regole e dei rischi che si corrono nell’infrangerle e che possono generare situazioni pericolose o provocare incidenti. Per aiutare i conducenti dei “nuovi mezzi” a condividere la strada in sicurezza ecco #RoadHasEvolve, una nuova campagna per la sicurezza stradale 2021 incentrata proprio sui dispositivi di mobilità personale, noti anche come Personal mobility devices, che mira a sensibilizzare il pubblico sulla presenza contemporanea sulla strada di molteplici e diversi tipi di utenti con mezzi diversi, condividendo la mobilità in sicurezza. “I dispositivi di mobilità personale si affiancano alle altre modalità di trasporto e arricchiscono l’offerta di mobilità, contribuendo ad aumentare la multimodalità, ma la maggiore offerta non deve comportare maggiori risch”, ha affermato Laurianne Krid, direttore generale della Regione I della Federazione internazionale dell’automobile che ha lanciato l’iniziativa. “Dobbiamo fare in modo che questa novità non incida sulla sicurezza e ci riusciremo se ci impegneremo tutti”. La campagna è stata tradotta in 13 lingue, sarà condotta dai Club membri in Europa, Medio Oriente e Africa ed è sostenuta dal Fia Road Safety Grant Programme.