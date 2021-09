Porsche Experience Center riparte dalla Franciacorta e stabilisce subito un record

È partito dalla quarta fila, in ottava posizione, ma gli è bastato un solo “giro” per conquistare la testa della corsa: il Porsche Experience Center Franciacorta, ottavo impianto di questo tipo nel mondo dopo quelli di Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles, Shanghai e Hockenheim, con i suoi 60 ettari è risultato infatti il primo della lista per grandezza al mondo. Nato dalla riqualificazione dell’Autodromo di Franciacorta a Castrezzato il “Pec”, come viene comunemente abbreviato il nome del Porsche Experience Center , è un impianto aperto al pubblico creato per accogliere clienti del marchio e non solo. Una struttura, realizzata con un progetto architettonico a elevati standard di sostenibilità, pronta a ricevere circa 20.000 visitatori l’anno che a pochi passi di distanza avranno anche l’opportunità di scoprire un territorio unico dove tra monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti nasce un vino unico. In altre parole, un nuovo straordinario biglietto da visita per il territorio della Franciacorta, e per le sue “bollicine”. “Porsche rappresenta un’eccellenza dell’automotive nel mondo e a nome di tutta la Franciacorta trasmetto l’entusiasmo che ci unisce a questo progetto; con il suo territorio la Franciacorta è pronta ad accogliere Porsche e i suoi ospiti che potranno divertirsi nel nuovo centro e parallelamente concedersi un esperienza enogastronomica e culturale nelle cantine, hotel, ristoranti e i luoghi storici della zona.”, ha commentato entusiasta Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta.