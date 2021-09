L’Italia “allunga” i camion: via libera alla circolazione dei mezzi fino a 18 metri

L’Italia “allunga” i camion in circolazione sulle proprie strade. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 settembre (ed entrato in vigore sabato) del nuovo decreto legge del ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile è infatti diventata realtà anche nel nostro Paese la libera circolazione di autoarticolati con lunghezza fino a 18 metri. L’aumento della lunghezza massima consentita, a parità di peso ammesso, migliora la capacità di carico dell’autoarticolato che può così trasportare 37 pallet, ossia 4 in più rispetto alla configurazione attuale standard, garantendo maggiore efficienza nei trasporti su gomma e una tendenziale riduzione dei veicoli in circolazione e delle emissioni inquinanti, come sottolinea una nota diffusa da Anita, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica. “Si tratta di una possibilità che apre una nuova era nel trasporto nazionale di merci”, ha commentato il presidente Thomas Baumgartner ricordando come “l’esperienza avviata nel 2009 dal ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e da Anfia, con il pieno sostegno di Anita, avesse dimostrato l’efficacia e le potenzialità del progetto, visti gli ottimi risultati in termini di sicurezza e ottimizzazione dei carichi. Ora finalmente il ministero ha riconosciuto il valore di tale innovazione nel settore e soprattutto i benefici in termini di sostenibilità ambientale”.