Scuolabus distrutto dal fuoco: l’anno scolastico inizia con una bocciatura in materia di sicurezza

È stato con ogni probabilità un cortocircuito alla batteria a causare l’incendio che, nel primo giorno di scuola per milioni di studenti, ha distrutto uno scuolabus a Sarmede, in provincia di Treviso, conosciuto anche come il Paese delle Fiabe grazie a un evento che nel 2020 ha visto proprio la scuola, con insegnanti, studenti e genitori, protagonista di oltre 80 appuntamenti tra laboratori, teatro, corsi per docenti e convegni oltre all’arte di strada. Una prima “bocciatura” in materia di sicurezza dei mezzi di trasporto per gli studenti che fortunatamente non ha causato feriti: le fiamme sono infatti divampate dopo che l’autista, accompagnati gli alunni in classe, l’aveva posteggiato per strada.L’intervento di due squadre di vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano non ha impedito che il mezzo andasse semidistrutto. L’episodio ha visto l’intervento anche del sindaco di Sarmede, Larry Pizzol.