Lidl Italia, il primo camion elettrico della flotta fa accelerare la corsa verso un trasporto pulito

Ha un’autonomia di circa 250 chilometri ed è dotato di una cassa frigo da 23 europallet refrigerata ad azoto liquido che consente di abbattere del tutto le emissioni di CO2, polveri sottili e NOX e di azzerare l’inquinamento acustico. È il primo veicolo industriale elettrico a batterie entrato a far parte della flotta della catena di supermercati Lidl Italia, frutto di una collaborazione con Scania e LC3 Trasporti, che rappresenta un nuovo importantissimo passo nel percorso verso la transizione in un sistema di trasporto in grado di coniugare efficienza e attenzione per l’ambiente. Il nuovo mezzo elettrico a tre assi Bev (Battery electric vehicle) Scania, in circolazione a partire da settembre, dispone di un motore elettrico con una potenza di 230 kW (313 Cv) in continuo e 295 kW (401 Cv) di picco, mentre la cassa frigo, realizzata da LC3, prevede la possibilità di ottenere due aree distinte per il trasporto di merci a diverse temperature di conservazione. “Il nostro obiettivo a lungo termine è la decarbonizzazione dei trasporti e il lancio di questo nuovo veicolo industriale elettrico a batterie costituisce un importante passo avanti in questa direzione”, ha commentato Luca Ros, direttore logistica Lidl Italia. “Si tratta di un percorso iniziato anni fa e che oggi ci vede fra i protagonisti della logistica rispettosa dell’ambiente, potendo annoverare una flotta sempre più alimentata con carburanti alternativi. Grazie alla virtuosa partnership con Scania e LC3 ci poniamo come pionieri del trasporto pesante sostenibile e siamo orgogliosi di poter annunciare la messa su strada del nostro primo mezzo elettrico. L’operazione non si esaurisce qui, poiché nei prossimi mesi è previsto anche un ampliamento della flotta a servizio di altri centri logistici Lidl in Italia.” Una scelta resa possibile grazie alle tecnologie messe a punto da Scania, azienda leader nella produzione di veicoli industriali, come ha riportato Enrique Enrich, presidente e amministratore delegato di Italscania, assolutamente certo che “questa partnership stabilirà un punto di riferimento per il sistema logistico del futuro” e pronto ad affiancare i partner in questa transizione senza precedenti “non solo come fornitori di veicoli, ma anche nella cruciale attività di analisi delle dinamiche operative, definizione dell’infrastruttura di ricarica e, chiaramente, con i nostri servizi e la rete capillare sul territorio”. Dal canto suo Michele Ambrogi, presidente del Gruppo LC3 Trasporti ha invece voluto ricordare come “nel solo primo semestre del 2021, grazie anche all’impegno dell’azienda nel garantire un trasporto merci sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, i mezzi di LC3 Trasporti abbiano percorso milioni di chilometri sfruttando risorse energetiche alternative e rinnovabili, come il Bio-CNG e il Bio-LNG, con un abbattimento significativo delle emissioni inquinanti. Oggi, teniamo fede al nostro impegno intraprendendo un nuovo e virtuoso viaggio verso il futuro a bordo della prima motrice 100 per cento elettrica a marchio Scania. E siamo oltremodo fieri di poter fornire e condividere questo innovativo progetto con un leader della Gdo come Lidl Italia”.