Tre condannati per il crollo del ponte di Annone Brianza che provocò un morto e sei feriti

Tre anni e otto mesi di reclusione per Angelo Valsecchi, all’epoca dirigente del settore viabilità della Provincia di Lecco; tre anni e sei mesi a Giovanni Salvatore, dirigente Anas e responsabile della statale 36; tre anni ad Andrea Sesana, funzionario del settore viabilità della Provincia di Lecco: sono queste le condanne decise per il crollo del ponte di Annone Brianza dal giudice monocratico del tribunale di Lecco, Enrico Manzi, che ha invece assolto Silvia Garbelli, funzionario della Provincia di Bergamo. Il crollo del ponte di Annone Brianza, avvenuto il 28 ottobre 2016, aveva provocato la morte di Claudio Bertini, 68anni, di Civate e il ferimento di altre sei persone. Il sostituto procuratore della Repubblica Andrea Figoni il 24 giugno scorso aveva chiesto la condanna a quattro anni per Andrea Sesana e Giovanni Salvatore, tre anni e sei mesi per Angelo Valsecchi e due anni per Silvia Garbelli. Ai tre condannati il tribunale di Lecco ha inflitto anche la pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici.