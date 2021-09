Enduro, l’ennesimo trionfo sportivo italiano dell’estate dei record rivive su Italia 1

Nell’estate dei trionfi dello sport italiano, iniziati con la nazionale di Roberto Mancini e proseguita con le Olimpiadi e le Paraolimpiadi di Tokio, per arrivare alla ciliegina sulla torna del trionfo delle pallavoliste azzurre salite a loro volta sul tetto d’Europa, potevano mancare all’appello i campioni dell”Enduro? La risposta ovviamente è no, con il doppio successo ottenuto dall’Italia alla Sei Giorni 2021 che ha visto tingersi di tricolore sia il World Trophy sia la classifica Junior. Al Crossodromo di Cassano Spinola, in provincia di Alessandria, la formazione composta da Andrea Verona, Davide Guarneri, Thomas Oldrati e Matteo Cavallo ha infatti conquistato la vittoria, dopo aver comandato la classifica World Trophy dal primo all’ultimo giorno, davanti a Spagna e Stati Uniti , mentre tra gli under 23 dello Junior Trophy, Lorenzo Macoritto, Matteo Pavoni e Manolo Morettini hanno inflitto un nettissimo distacco a Francia e Svezia. Un autentico trionfo, festeggiato davanti al pubblico delle grandi occasioni (con il tutto esaurito nelle strutture ricettive nel raggio di 40 chilometri già due settimane prima del via) al quale Italia 1 ha deciso di dedicare uno speciale lunedì 6 settembre a partire dalle 19. L’occasione per rivivere una delle straordinarie emozioni regalate all’Italia da un’estate sportiva probabilmente indimenticabile.