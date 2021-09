Scatta l’obbligo di green pass su treni, pullman, navi e aerei. Durerà fino a Capodanno

È iniziato il conto alla rovescia per l’obbligo di green pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni, pullman, navi, aerei, sui quali da mercoledì 1 settembre e fino al 31 dicembre potranno salire solamente persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19. Un obbligo (stabilito dal decreto legge 211/2021 sulle “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e che prevede per l’Italia che sia stata ricevuta la prima dose da 15 giorni) che si applica anche ai camionisti che si imbarcano sui traghetti (tranne quelli per l’attraversamento dello Stretto di Messina) e sulle navi Ro.ro con i titolari delle imprese di autotrasporto che saranno chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo e, pena una multa che va dai 400 ai 1000 euro.