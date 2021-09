Guida all’acquisto dell’auto elettrica: 114 risposte su autonomia, tempi di ricarica, difetti…

Oltre 100 domande (per la precisione 114) e altrettante risposte per essere guidati nell’acquisto di un’auto elettrica o full hybrid: sono quelle proposte da una pubblicazione, edita da Green planner e scritta da Gianni Catalfamo, esperto di mobilità elettrica e da anni utilizzatore a tempo pieno di un veicolo full electric, realizzata attraverso sette capitoli che coprono i diversi possibili dubbi sulla scelta di dire addio ai vecchi carburanti, passando dalle domande più generali a quelle più specifiche, entrando nel merito delle diverse capacità di autonomia, ricarica e gestione di un’auto elettrica. Una guida che spazia dai dubbi più frequenti (che riguardano i tipi di modalità di ricarica oggi disponibili, i loro tempi e i loro costi) allo stile di guida per utilizzare al meglio un’auto elettrica, agli standard di mercato, ai pregi e i difetti dei modelli oggi in circolazione, disponibile sia in versione ebook (in formato epub3 a 7,90 euro) sia cartaceo disponibile a 9,90 euro sullo store online.