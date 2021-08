Festival della sostenibilità: come far ripartire l’economia mantenendo pulito l’ambiente

Ci sono “tappe” nel viaggio verso la sostenibilità del Belpaese che con il tempo sono diventate particolarmente importanti: per quanto offrono in termini di possibili soluzioni, per il significato che hanno assunto via via. Una di queste è quella prevista a Bergamo con il Festival della sostenibilità, che dopo essere stato rinviato da maggio causa Covid, si terrà sabato 18 e domenica 19 settembre in concomitanza con la Settimana europea della mobilità. Un appuntamento con gli stili di vita, la green economy e, soprattutto, la mobilità sostenibile, organizzato dall’associazione Festival della SOStenibilità in collaborazione con il Comune di Bergamo, che avrà come “filo conduttore” dell’edizione 2021 la mobilità urbana e il suo possibile ruolo nella ripartenza economica e sociale post pandemia. Due giorni per capire quanto le scelte e le attività praticate da ciascuno di noi nella quotidianità possano impattare su un’evoluzione positiva in fatto di clima, inquinamento atmosferico e qualità della vita., scoprendo quanto proposto negli stand, effettuando test drive di auto ibride ed elettriche, ma anche compiendo “svolte fuori tema”, per occuparsi, per esempio di edilizia sostenibile. Fra gli appuntamenti in calendario ci sono, sabato, dopo l’inaugurazione del festival alle 10, la presentazione dell’ iniziativa di raccolta scarpe da ginnastica usate; giochi legati alla mobilità sostenibile per bambini e ragazzi; il raduno (alle 14.30) dell’associazione Tesla Owners Italia (con un percorso da Milano a Bergamo con arrivo sul Sentierone e a seguire un tour dei castelli della pianura con aperitivo) e, domenica, dopo un convegno (alle 10) del Distretto di economia sociale e solidale della bergamasca (Dess Bg) una biciclettata a cura dell’Associazione A.Ri.Bi. Le realtà che operano nella mobilità sostenibile o che offrono prodotti o servizi legati alla sostenibilità (dalle energie rinnovabili all’ efficienza energetica, all” edilizia e impiantistica, riciclo, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, alimentazione, salute e benessere, cultura, turismo, artigianato e hobbistica, abbigliamento) che volessero essere protagoniste dell’evento hanno tempo fino a venerdì 27 agosto per prenotare, salvo esaurimento, un proprio spazio inviando una e mail a info@festivaldellasostenibilita.it