Gira&Rigira, sulla pagina social i mega camion da 30 metri stanno correndo a velocità folle

Si chiama Gira&Rigira ed è una nuova pagina in facebook dedicata a tutto quanto viaggia su strade e autostrade, su rotaia e via mare, nei cieli, alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile. Una nuova iniziativa che, complice la rete che ha ormai conquistato stabilmente la pole position in ogni corsa all’informazione, sta facendo accelerare l’informazione su questi temi. Un esempio? La notizia della proposta, lanciata da Claudio Fraconti, autotrasportatore chiamato a guidare anche la Fai, Federazione autotrasportatori italiani, di Milano, di utilizzare anche in Italia, come già avviene in altri Stati, i merga camion lunghi anche oltre 30 metri. Una possibile soluzione, secondo Claudio Fraconti, per affrontare il problema della mancanza di camionisti seguendo la formula matematica: più camion grandi in grado di trasportare più merce, meno camion in circolazione e, dunque, meno necessità di trovare conducenti. Anche se sono in moltissimi che su Gira&Rigira (e su decine di altre pagine facebook che hanno condiviso la notizia) hanno sottolineato come le strade italiane spessissimo non siano in grado di “sopportare2 simili giganti della strada….