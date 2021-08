Officine a domicilio: il viaggio di Scania per “consegnarle” ai clienti è partito da Catania

È partito dalla Sicilia il nuovo “viaggio” intrapreso da Scania per essere sempre più non soli “un fornitore di veicoli”, ma anche “un fornitore di servizi e di soluzioni per i clienti”, come ha affermato Fredrik Swartling, direttore Service di Italscania, presentando il primo On-site Service italiano, ovvero un’officina autorizzata ospitata all’interno di un’impresa di autotrasporto a suo esclusivo servizio. Una prima “officina a domicilio” ( alla quale dovrebbero seguirne a breve altre tre) aperta a Catania nella sede della DN Logistica di Catania, con l’obiettivo “ di migliorare le attività del cliente e diminuire i tempi di fermo e i chilometri dei veicoli per la manutenzione”, come hanno spiegato i responsabili del marchio svedese che hanno realizzato il progetto in collaborazione con la concessionaria Scania Covin. “Il processo di rinnovo del parco veicolare ci ha portato a rimodulare la gestione dei nostri veicoli e proprio da qui è nata l’esigenza di avere un supporto che ci permettesse di monitorare al meglio la nostra flotta, dislocata tra le diverse sedi”, ha commentato Diego Nicosia, figlio di Luigi, titolare di DN Logistica. “Poter contare sulla disponibilità e le competenze dei meccanici Scania direttamente nella nostra sede è per noi un orgoglio e un ulteriore passo avanti in un processo di crescita destinato a proseguire a pieno ritmo”.