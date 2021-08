Due giorni e mezzo al volante del camion riposando solo sette ore: “Ero atteso a una festa”

Quanto può diventare pericoloso un tir guidato da un camionista talmente insensibile al tema della sicurezza stradale da guidare per sessanta ore riposandone solo sette ? E quale sarebbe la punizione giusta da infliggergli? La risposta alla prima domanda è moltissimo, considerato il rischio di un colpo di sonno che, in condizioni simili aumenta vertiginosamente: Una possibile risposta alla seconda domanda potrebbe invece essere: molto più severa di quella che invece gli è stata inflitta dalla Polizia polacca, una multa da 483 euro. Decisamente troppo bassa per pensare che possa far passare la voglia a un camionista di ripetere simili “imprese”. Protagonista della vicenda un conducente turco in viaggio dalla Norvegia alla Turchia che agli agenti ha spiegato che non poteva arrivare in ritardo a una festa in famiglia. Appuntamento che è invece stato costretto a saltare visto che gli agenti, dopo aver controllato il cronotachigrafo (e scoperto che dal momento del carico al controllo aveva guidato per sessanta ore, con una sosta solo per le sette ore trascorse in traghetto, con un picco di 18 ore di guida nell’arco di 24 ore) gli hanno imposto il recupero del riposo. La società di autotrasporto per cui lavora rischia invece una sanzione di 2400 euro.