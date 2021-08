Riparte la carica dei motociclisti. E per accoglierli la Festa Bikers di Cologno raddoppia

“Lascia o raddoppia?” è stato uno dei più famosi programmi televisivi a quiz della storia della tv italiana. Un titolo, quello della trasmissione condotta da Mike Bongiorno, che potrebbe essere utilizzato per sintetizzare la “storia” della Festa Bikers di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, degli ultimi due anni: Un evento che, dopo aver “lasciato”, nel 2020, fermato dalla pandemia di Coronavirus, ha deciso di “raddoppiare” nel 2021 con la 24esima edizione del motoraduno dedicato al mondo custom “inventato” dall’Associazione Bikers di Cologno e divenuto celebre in tutto il mondo, che si svolgerà infatti, per la prima volta, in due appuntamenti distinti, dal 19 al 22 e dal 26 al 29 agosto, nell’area di via Fausto Coppi a Cologno. Ma a moltiplicarsi non sono solo gli appuntamenti: il calendario degli eventi vede infatti aumentare anche anche le “proposte” con tante sorprese e iniziative tra cui a possibilità di effettuare corsi di guida sicura con BikerX, scuola certificata dalla Federazione motociclistica italiana e partner ufficiale dell’evento e quella di assistere al vero e proprio “spettacolo” offerto, nel Kustom Lab” dalle opere da alcuni fra i più noti kustomizzatori di fama internazionale, senza dimenticare il “Mondo in Moto”, l’area dedicata ai bambini per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale con una proposta specifica di corsi in bicicletta. Appuntamenti imperdibili così come quello “a tavola”, a pranzo e a cena, per ritrovare magari amici provenienti da centinaia o addirittura migliaia di chilometri di distanza e, spessissimo conosciuti proprio a l maxiraduno di Cologno, mentre, a differenza degli scorsi anni, Festa Bikers non potrà ospitare il consueto rock festival, la mostra mercato e il servizio camping. “Una decisione sofferta ma funzionale e necessaria alla buona riuscita dell’evento stesso”, come hanno voluto sottolineare gli organizzatori, spiegando che ” dopo mesi di riflessioni, attente valutazioni e lavoro in sordina a stretto contatto con le istituzioni, l’Associazione Bikers Cologno al Serio ha trovato il giusto equilibrio per proporre nuovamente Festa Bikers nel pieno rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente”, proponendo un’edizione che “sarà più contenuta in termini di attrazioni e spazi occupati, ma realizzata con la stessa grinta e passione che caratterizzano questa manifestazione da più di 24 anni”. “L’Associazione Bikers Cologno al Serio non ha mai smesso di crederci, nonostante il periodo difficile che abbiamo attraversato”, ha affermato Fausto Fratelli, presidente di Festa Bikers, “e grazie al supporto di sponsor e partner tecnici consolidati nel tempo e alla preziosa collaborazione di centinaia di volontari, torniamo a proporre Festa Bikers con un nuovo concetto motoristico, ma che ha sempre ben chiaro lo scopo e l’intento benefico nel pieno rispetto del periodo storico che tutta la collettività bergamasca e nazionale si è trovata a vivere”. #24FestaBikers si terrà nell’area di via Fausto Coppi, vicino alle piscine di Cologno al Serio nei seguenti orari: giovedì 19 agosto dalle 18 alle 02; venerdì 20 dalle 10 alle 02; sabato 21 dalle 10 alle 02; domenica 22 dalle 10 alle 02 e con gli stessi orari per la “seconda tornata” da giovedì 26 a domenica 29 agosto.. Per prenotare i corsi Biker X : https://www.bikerx.it/festa-bikers-24/. Eventuali ulteriori aggiornamenti su www.festabikers.com e su https://www.facebook.com/FestaBikers