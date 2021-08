Liguria vergogna della mobilità. Federlogistica: “Ora basta parlare di emergenze e commissari”

Emergenza, commissari: parole che per raccontare il caos mobilità in Liguria non possono più bastare, che devono essere sostituite da una strategia chiara e programmata nel tempo, l’unica vera soluzione per affrontare una mobilità che in Liguria è letteralmente allo sfascio. Parola del il presidente di Federlogistica Liguria, Davide Falteri, stanco (come moltissimi altri italiani) di sentir parlare di “commissari, e interventi emergenziali” perchè, afferma “qui la crisi è strutturale e va affrontata con una strategia programmatica precisa a lungo raggio”, perchè “ tra il caos autostrade e la disconnessione tra i nodi infrastrutturali di una città strategica come Genova stiano rischiando di veder deviata la rotta dei traffici verso gli scali del Nord Europa. Continua a leggere→