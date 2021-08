Auto elettrica, favola senza lieto fine. “Inquina di più e lascerà interi Paesi senza energia”

È’ possibile che quella dell’auto elettrica, da molti considerato il “mezzo” per ripulire il pianeta dalle emissioni inquinanti, sia in realtà solo una bella favola ma senza un lieto fine, una “strada” destinata non solo a non creare alcun beneficio all’ambiente ma anzi ad aumentare le emissioni di anidride carbonica e a creare, per di più, problemi nella fornitura di elettricità lasciando interi Paesi? A mostrare il rovescio di una medaglia che in troppi hanno facilmente dipinto d’oro è nientemeno che Akio Toyoda, amministratore delegato di Toyota e presidente della associazione costruttori di automobili giapponese, secondo il quale “ la transizione totale ai veicoli elettrici non fornirebbe alcun beneficio per l’ambiente, dal momento che la produzione di batterie per i mezzi elettrici aumenterebbe le emissioni di Co²” e lascerebbe interi Paesi senza elettricità”. Una “controverità” che il numero uno di Toyota ha esposto nel corso di una riunione annuale delle case automobilistiche ricordando un aspetto della “rivoluzione da centinaia di miliardi di euro” che in troppi sembrano non aver ancora compreso nonostante l’evidenza dei fatti: “la produzione di elettricità, ancora fortemente legata ai combustibili fossili, che produce emissioni nocive, comporterebbe paradossalmente ancora un maggiore inquinamento. Più veicoli elettrici produrremo, più saliranno le emissioni di anidride carbonica”, ha affermato, senza mezzi termini, il Ceo della Toyota spiegando che “le emissioni totali di Co2 di un’auto elettrica sono infatti quasi il doppio, rispetto a quelle generate per la fabbricazione di un’auto termica o ibrida”. Parola non di qualche “ideologo”, ma di un signore al volate di un’azienda che di vetture ne procure a milioni….