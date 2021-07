In arrivo 300 ispettori specializzati per controllare la sicurezza di strade e autostrade

Un piano di ispezioni su strade, autostrade e sui gestori delle infrastrutture per verificare che “operino seguendo le corrette procedure di manutenzione per garantire la sicurezza dei cittadini e l’efficienza dei servizi”. A disegnarlo e attuarlo, con l’obiettivo di prevenire anche la corruzione, sarà Ansfisa , l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali , attraverso una task force di ispettori che verrà potenziata “con l’assunzione, tramite concorso, di “oltre 300 unità specializzate”. È quanto stabilisce la nuova convenzione sottoscritta dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e da Domenico De Bartolomeo, direttore di Ansfisa, agenzia che, proprio grazie alla nuova convenzione, rafforza le proprie attività ispettive su strade e autostrade diventando, come si legge in una nota, un ente con “funzioni operative non solo sul ramo delle ferrovie, ma anche su quello stradale e autostradale”.